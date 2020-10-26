Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 октября 2020: и вновь рекорды по количеству – 271 за сутки

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу на утро понедельника, 26 октября: в Красноярском крае зарегистрировано всего 24 742 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 271 случай заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 863,2. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

По-прежнему антирекорды ставит Красноярск – за сутки уже 72 заболевших, всего – 10314 человек. Вспышкой заболевания можно назвать статистику в Шарыпово – 25 за сутки, всего 540. 19 новых заразившихся в Минусинске, всего 679. Остальное смотрите в таблице. И по-прежнему на последнем месте Игарка с показателем всего 3 заболевших.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 5 932 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 514. Снято с медицинского наблюдения 45 334 человек, в том числе за последние сутки – 422. находятся на лечении 6 259, плюс 71 новых за сутки. Количество выздоровевших – 17854 всего и 195 за сутки. Количество летальных исходов – 629 всего и 5 новых за сутки.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 209 938, из них за последние сутки 14 345.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.