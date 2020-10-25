Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 октября 2020: заболеваемость продолжает расти

Сейчас во многих семьях есть больные, так что маски теперь нужны и в квартире. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным специалистов регионального Роспотребнадзора на 14.00 часов 24 октября 2020 года зарегистрировано всего 24471 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. За последние сутки 268 новых случаев заболевания (из них 63 – в краевом центре). Выздоровели всего 17 659 жителей (+249 за сутки). Умерли 624 пациента (+5 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 5840 человек (+498 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения 44912 человек (+347 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 1195593 (+16142 за последние сутки).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 850,9. Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

В Красноярском крае открываются новые ковидные госпитали и вводятся ограничительные меры, в частности, закрылись театры.

Напомним, круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.