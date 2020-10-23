В Красноярске театры отменяют спектакли из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске театры стали отменять спектакли – из-за коронавируса. Возросла опасность заражения и среди зрителей, и среди артистов. Как это ни грустно, но, едва начав новый театральный сезон, приходится закрываться. Мера вынужденная, но все понимают, что она необходима.

«Уважаемые зрители! В связи с эпидемиологической обстановкой Красноярский музыкальный театр приостанавливает показы спектаклей до 31 октября 2020 года» - такое сообщение появилось на официальном сайте Красноярского музыкального театра. Там же есть пояснения, куда и как сдать уже приобретенные билеты. Телефон для справок: (391) 221-52-42.

Также накануне сделал заявление и Драматический театр имени Пушкина. Пока только на три спектакля в ближайшие выходные 24 и 25 октября – «Преступление и наказание», «Полковник Птица» и «Темные аллеи». Билеты необходимо сдать. Телефон для справок: (391) 222-38-22. О дальнейших решениях тетра будет сообщено дополнительно.