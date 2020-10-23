Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 23 октября 2020: за сутки скончались 3 человека

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 23 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 23 октября. Оперативный штаб сообщает, что зарегистрировано всего 23 944 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 248 случая заболевания. Тогда как прошлый показатель – 237 случаев.

В Красноярске заболевших – 58 (всего 10115 человек), в Ачинске – 16 (всего 1481). По 16 в Норильске и в Минусинске. 12 – в Бирилюсском районе. По 10 – в Рыбынском и Боготольском. Меньше всего случаев в Игарке, там несколько месяцев ситуация стабильная, всего 3 случая коронавируса.

Выздоровевших за сутки 185 человек, всего – 17 209. И 3 летальных исхода за сутки, а всего по вине коронавируса погибли в крае 615 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 832,57. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 5 524 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 456. Снято с медицинского наблюдения 44 2334 человек, в том числе за последние сутки – 331. Проведено тестов на коронавирус всего 1 166 283, из них за последние сутки 13 243.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.