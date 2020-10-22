Глава «Норникеля» Владимир Потанин возглавил рейтинг Forbes в части борьбы с коронавирусом Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В период пандемии многие крупные компании, а также их владельцы не остались в стороне и вложили свои силы и средства в борьбу с COVID-19. Forbes составил рейтинг таких предприятий из металлургической и химической отраслей. Общая сумма затрат по подсчетам Forbes по итогам первого полугодия составила 36,6 миллиардов рублей. К концу текущего года эта сумма должна вырасти как минимум вдвое, до 73 миллиардов.

В список благотворителей вошли «Норникель», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Сиверсталь», «Мекталлоинвест», «Русал», «Евраз», «Русская медная компания», «Еврохим», «Полюс», «Сибур» и другие.

Возглавил рейтинг глава «Норникеля» Владимир Потанин. Компания выделила на различные актиковидные мероприятия 20 миллиардов рублей. На эти средства были закуплены и продолжают закупаться медикаменты, средства индивидуальной защиты, спецтехника и оборудование, оказывается помощь малому и среднему бизнесу в территориях, где работают предприятия компании – а это Норильск, Мурманская область, Забайкальский край.

Для медицинских учреждений Норильска было приобретено несколько новых спецастомобилей Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нужно снять часть головной боли с государства. Поскольку мы в хорошей форме, то мы должны позаботиться о своих работниках, всячески их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это первое. А второе – посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся, - прокомментировал свою позицию Владимир Потанин.

Если говорить предметно, «Норникель» с первых же дней активно включится в решение проблем, которые доставил коронавирус. Весной был принят первый пакет мер на 10,5 миллиардов рублей. Было закуплено около полумиллиона тестов на коронавирус и четверть миллиона экспресс-тестов на антитела. Для медицинских учреждений – 7 мобильных и 15 мини-лабораторий, 5 реанимобилей, около 400 тепловизоров, средства индивидуальной защиты, в том числе более 10 миллионов масок, более 350 аппаратов ИВЛ. В общем зачете к концу весны только в Норильск прибыло более 230 тонн медицинских и санитарных грузов.

В Норильске предприятиям малого и среднего бизнеса были предоставлены субсидии на доставку грузов в размере 61 миллиона рублей, субсидии на коммунальные услуги. Местных предпринимателей обеспечили средствами индивидуальной защиты на сумму около 100 миллионов рублей и продуктовыми наборами. Дошкольным учреждениям и организациям дополнительного образования были поставлены бактерицидные лампы и дозаторы для антисептика. В Норильский государственный индустриальный институт доставили 100 000 медицинских масок, инфракрасные термометры и бактерицидные облучатели.

В июле был принят второй пакет мер, компания выделила еще 10 миллиардов рублей до конца года. На эти деньги продолжилось оснащение медицинских учреждений оборудованием: рентгеновскими аппаратами, ИВЛ, мини-лабораториями, реанимобилями. И не только в Норильск. Помощь оказывается медучреждениям других городов и поселков Таймыра, связанных с «Норникелем».

И, конечно же, большое внимание уделяется безопасности работников компании. В первую очередь их обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Часть офисных сотрудников переведена на дистанционную работу. Для тех, кто работает вахтовым методом, установлен двухнедельный режим самоизоляции в обсерваторе.

Добавим, что эта помощь оказывается вне зависимости от тех налогов, которые «Норникель» платит в бюджеты.