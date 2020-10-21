«Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь»: красноярские фанаты «Спартака» встретили команду в аэропорту

Москвичи прилетели, чтобы сыграть с «Енисеем» в матче группового турнира Кубка России Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет из столицы приземлился к аэропорту Красноярска накануне вечером, 20 октября. Перелет занял около четырех часов. Сибирь встретила футболистов московского «Спартака» моросящим дождем. Однако когда игроки покинули здание терминала и, погрузившись в автобус, направились в столицу края, их ждал приятный сюрприз. Самые преданные фанаты приехали встречать команду красно-белых флагами и файерами. Они расположились вдоль трассы и приветствовали гостей. В своем Твиттере пресс-служба клуба отозвалась: «Горячая встреча у аэропорта. Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь».

Футболисты столичного «Спартака» прилетели в Красноярск, чтобы провести матч группового турнира Кубка России против «Енисея». Матч начнется сегодня, 21 октября, на Центральном стадионе. По местному времени – в 19 часов, по московскому – в 15.

До этого матча в первом туре «Спартак» обыграл «Родину» с большой разницей в счете - 5:1, а «Енисей», после двухнедельного режима самоизоляции, во втором туре проиграл на выезде «Родине» - 0:3.

Добавим, что московский «Спартак» можно назвать частым гостем в Красноярске. Например, 7 октября 2018 года была очень зрелищная встреча с заполненным до отказа стадионом.