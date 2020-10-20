Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 октября 2020 года: за сутки умерли шесть человек

заболеваемость растет, возможно ужесточение мер безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 20 октября.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки Красноярский край поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край находится на 8-м месте. Суточное количество заболевших продолжает нарастать. Сегодня в регионе выявлено на 47 случаев коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - заболели 265 человек. Это самое большое число положительных диагнозов с мая. Регион преодолел планку в 23 тысячи заболевших. Число выздоровевших почти в два раза уступает количеству инфицированных - 140 пациентов выписаны, на 36 больше, чем вчера. Отмечено 6 летальных исходов за сутки.

Всего заболевших в крае 23459 (+256), 608 человек скончались (+6 за последние сутки).

Сегодня в Красноярске открыли отдельное родильное отделение для беременных женщин с коронавирусом.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 319 в 84 регионах, в том числе 4664 (28,6%) без клинических проявлений. Подтверждено 269 летальных случаев.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 431 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по России умерло 24 635 человек.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Красноярском крае: 8 800 100 56 53.