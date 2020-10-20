Коронавирус в Красноярске, последние новости на 20 октября 2020: почти 90% коек в больницах уже заняты

Не хватате медицинских работников, коечный фонд почти весь занят. Кто-то хочет посоприть о соблюдении правил личной безопасности? Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14.00 часов 19 октября 2020 года в Красноярском крае за все время 23 194 подтвержденных диагноза (+218 за сутки). Выздоровели 16 703 человека (+104 за сутки). Умерли 602 пациента (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 136 477, из них за последние сутки 8126.

Под наблюдением 4936 человек (+479 новых за сутки, снято с наблюдения – 230).

Число выздоровевших более чем в два раза уступает количеству инфицированных.

По данным краевого министерства здравоохранения в крае развернуто 3429 койки, на которых находится 3013 больных внебольничной пневмонией, в том числе с COVID - 2132.

Занятость коечного фонда составляет – 87,8 процентов, в том числе в Красноярске – 87,1 процент.

По данным ведомства, наиболее сложная эпидемическая ситуация складывается в Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске, Дивногорске, Шарыпово, а также Нижнеингашском, Пировском и Абанском районах.

В больницах размещено 694 аппарата ИВЛ. Кислородом обеспечено 1388 коек.

Сейчас для лечения пациентов с коронавирусом используется 77 аппаратов ИВЛ, всего по краю 182 пациента находятся в реанимации.

В резерве для развертывания находится 1260 коек, в том числе 540 в Красноярске и 200 в Норильске.

Напомним, круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.