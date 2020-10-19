Главный врач краевой больницы о коронавирусе в Красноярске: «Разворачивается не самый оптимистичный вариант»

Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой клинической больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Больницы переполнены, на «горячие линии» не дозвониться – ситуация с коронавирусом в Красноярске и крае становится с каждым днем все серьезнее. В социальных сетях - десятки постов... О том, как не госпитализируют с температурой; как в поликлиниках просто нет медиков (болеет массово тоже), как сложно вызвать «скорую», и сколько приходится выкладывать денег за тесты в платных клиниках. В понедельник с обращением выступил Егор Корчагин - главный врач «Краевой клинической» - больницы, на которую сегодня приходится самая серьезная загрузка.

- После прохождения пика заболеваемости весной-летом медики предполагали несколько сценариев развития ситуации осенью. К сожалению, статистика показывает, что разворачивается не самый оптимистичный вариант. С конца сентября мы наблюдаем резкий подъем количества вновь выявленных заболевших инфекцией COVID-19, это видно из данных статистки, они открыты для всех. Опыт лечения пациентов, полученный весной и летом этого года, позволил нашей больнице подготовиться к оказанию необходимой помощи. Мы стали намного лучше понимать, как лечить больных коронавирусом и что делать при разных вариантах течения болезни. Предполагая вероятность очередного всплеска заболеваемости, мы законсервировали места под инфекционные госпитали, освободившиеся после спада заболеваемости. Сейчас эти места вновь вводятся в работу по мере необходимости.

Очевидно, что врачи и весь медицинский персонал, борясь с коронавирусной инфекцией, находятся в зоне риска. Но мы проводим постоянный мониторинг их состояния, и, в случае подтверждения инфекции, выводим в карантин для своевременного лечения. Конечно, это кратковременно может вызывать нехватку персонала, и тогда нагрузка на действующих сотрудников увеличивается. Но на место выбывших мы набираем новых специалистов, в том числе из других медицинских организаций. Всем пациентам нашего госпиталя врачи оказывают всю необходимую помощь.

Сложившаяся ситуация не стала до нас неожиданностью, мы подготовились к ней заранее, хотя, как и в любой сложной ситуации определённые организационные трудности случаются. Должны ли они стать поводом для паники и спекуляций с целью повысить чей-то личный или корпоративный рейтинг? Предполагаю, что это никак не решает возникающих сложностей, а скорее наоборот.

Для вируса нет избранных и ему неважно, верите вы в него или нет. Каждый из нас может оказаться на больничной койке, и не дай Бог в реанимации, независимо от пола, возраста и статуса. Поэтому от действий буквально каждого из нас зависит, когда текущая эпидемическая ситуация завершится.