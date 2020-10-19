Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 октября 2020: заболевших 222 человека за сутки

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 19 октября выглядит следующим образом. Всего зарегистрировано всего 22 976 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 222 случая заболевания. В Красноярске – 34 случая (всего 9896), в Ачинске – 18 случаев (1416), в Минусинске всплеск – 19 случаев (всего 572), Шарыпово – 15 (всего 460), Курагинский район – 16 (всего 346) и Богучанский район – 15 (всего 288) Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 799,4. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

На лечении находятся всего 5 779 человека (за сутки прибавилось 114). Выздоровевших 16599 (за сутки 103). Количество летальных исходов – 598 (за сутки 5 человек).

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4 687 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 422. Снято с медицинского наблюдения 43 178 человека, в том числе за последние сутки – 228. Проведено тестов на коронавирус всего 1 128 351, из них за последние сутки 11 876.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.