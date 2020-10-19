Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 октября 2020 года: заболели 218 человек, умерли 4

Число выздоровевших уступает количеству инфицированных Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14.00 часов 19 октября 2020 года в Красноярском крае за все время 23 194 подтвержденных диагноза (+218 за сутки). Выздоровели 16 703 человека (+104 за сутки). Умерли 602 пациента (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 136 477, из них за последние сутки 8126.

Под наблюдением 4936 человек (+479 новых за сутки, снято с наблюдения – 230).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

- За сутки Красноярский край опустился на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край находится на 9 месте. Сегодня в регионе выявлено на 4 случая коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее. Регион преодолел планку в 23 тысячи заболевших. Число выздоровевших более чем в два раза уступает количеству инфицированных.

По данным краевого министерства здравоохранения в крае развернуто 3429 койки, на которых находится 3013 больных внебольничной пневмонией, в том числе с COVID - 2132.

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

Занятость коечного фонда составляет – 87,8 процентов, в том числе в Красноярске – 87,1 процент.

В больницах размещено 694 аппарата ИВЛ. Кислородом обеспечено 1388 коек.

Сейчас для лечения пациентов с коронавирусом используется 77 аппаратов ИВЛ, всего по краю 182 пациента находятся в реанимации.

В резерве для развертывания находится 1260 коек, в том числе 540 в Красноярске и 200 в Норильске.

В оперштабе напомнили, что часто очагами распространения коронавируса становятся рабочие коллективы. Для жителей, которые еще не перешли на дистанционку и продолжают ходить на работе, они подготовили видеоинструкцию о том, как не заразиться во время работы.