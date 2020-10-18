Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 октября 2020 года: заболевших стало еще больше

Маска, санитайзеры, минимум контактов - правила безопасности обязательны. Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 18 октября.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Красноярский край уже несколько дней остается на 8-м месте среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает нарастать.

Данные ИЦК

Сегодня в регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - заболели 222 человека. Это самое большое количество с мая. Всего заболевших 22976 человек. Число выздоровевших в два раза уступает количеству заболевших - 103 пациента выписаны. Всего выздоровели 16 599 человек. Отмечено 2 летальных исхода за сутки. С начал пандемии от коронавируса умерли 598 жителей края.

Ситуация по России в целом такова: всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 24 187 человек.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.