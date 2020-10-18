Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 октября 2020: заболевших в два раза больше выздоровевших

Первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники, потом - работники образования, и только после них - население. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным Управления регионального Роспотребнадзора на 14.00 часов 17 октября 2020 года, в Красноярском крае зарегистрировано всего 22754 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 220 новых случаев заболевания. Выздоровели 16496 (+109 за сутки). Умерли 596 пациентов (+3 за сутки).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 791,7. Темп прироста за сутки - 1,0 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4493 человека (+418 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 42950 человек (263 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 1114475 из них за последние сутки 11377.

Красноярский край уже несколько дней остается на 8 месте среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает нарастать, а выздоровевших в два раза меньше количества заболевших, - таковы данные Информационного центра по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в крае развернуто 3100 коек для госпитализации пациентов с covid-19, уровень заполненности коечного фонда составляет 76 %. С учетом роста количества пациентов коечный фонд начали увеличивать. Дополнительные места открывают во временном инфекционном госпитале на Рокоссовского, в Красноярской межрайонной клинической больнице №4, а также в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России.

Для тяжелых больных с пневмонией в реанимациях задействовано 55 аппаратов ИВЛ. Всего в крае для пациентов с ковид предусмотрено 694 аппарата искусственной вентиляции легких. В инфекционных стационарах в настоящее время развёрнуто 394 ИВЛ, в том числе 247 по Красноярску.

Напомним, круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.