«Здоровое питание – прежде всего система»

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Два глобальных вызова

Вызовы, касающиеся питания, стоят не только перед населением России, но и перед населением всех развитых стран и части развивающихся стран. Таких вызовов два, и они глобальные. Первый – это избыточное по калорийности питание. Второй – на фоне этого дефицит микронутриентов. Микронутриенты – это то, что нам нужно в миллиграммовых количествах из пищи, но большая часть в пище, есть в нас – мы здоровы. Нет в пище, значит, у нас создается дефицит, и мы болеем. Микронутриенты – это наша защита от всех неблагоприятных факторов окружающей среды. Поэтому организм должен своевременно получать витамины, минеральные вещества, микроэлементы, биологически активные соединения. Мы этого недополучаем в нашем современном рационе, а должны.

А с другой стороны, мы получаем избыточное по калорийности питание – это накопление в организме в известных частях тела жира, развитие жировых клеток, жир. Как следствие – букет заболеваний, это атеросклероз, метаболический синдром, это ожирение. И дальше уже более печальные последствия: инфаркт миокарда, инсульты, гипертоническая болезнь, сахарный диабет… То, что отнимает у нас жизнь, жизнь активную и долголетие… Мы привыкли к определенному объему пищи, мы привыкли к тому, что есть возможность вкусно поесть, привыкли к изобилию. А ведь нашему организму – при современной гиподинамии, при преобладании умственного, а не физического труда – нужно гораздо меньше калорий, чем мы обычно употребляем.

Какие есть выходы?

Необходимо менять структуру и культуру питания. Мало слова информация. Должны внедряться жестко структурированные образовательные программы. На всех уровнях – дети, юношество, взрослые, пожилые. А лучше всего начинать эту работу не с рождения, а с зарождения жизни. Потому что женщина несет ответственность за будущего ребенка.

Обычно говорят: ешь больше овощей, фруктов – да, действительно, нам нужно значительно больше, чем мы едим. Но надо не забывать, что нам нужны и белки, нам нужны еще витамины, которые не всегда содержатся в овощах и фруктах, жирорастворимые витамины, нам нужны определенные жирные кислоты – нам всё нужно и в определенных количествах. Поэтому лучше это сделать заведомо с помощью современных инновационных технологий и создать такие продукты, –научить ими пользоваться – и составлять самим свой рацион. Нам нужно триединое образование. Во-первых, разработка предложения, во-вторых, насыщение рынка, в-третьих – создание спроса и появление навыков.

Но прежде всего – создание уникальной образовательной системы. Нам нужно объединение средств массовой информации, медицины, специалистов сельского хозяйства, переработки – триединый такой комплекс, который может решить эту проблему и должен решить.

Прежде всего – система!

Поэтому нацпроект «Демография» так ставит перед нами вопрос. Поэтому появление в его рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» – очень важная веха на пути формирования образовательной системы здорового питания. В этом смысле появление отдельного сайта «Здоровое питание» – необходимая и крайне полезная вещь для построения образовательной системы, о которой я говорил выше.

Мы должны объяснить человеку, что нам нужно, к чему надо стремиться и какие пути решения этой проблемы. Ведь существует очень много факторов, которые могут влиять на выстраивание системы правильного питания, каждому нужен, можно сказать, индивидуальный подход. Нужен продуманный план по подаче информации на таком сайте – некое дерево, по которому пользователь мог бы ходить и находить то, что ему нужно.

Еще одна задача сайта – научить человека правильно выбирать, правильно читать этикетку смотреть надо. Кто-то пристально смотрит на пищевые добавки – Е, но важнее состав по калорийности и особенно срок годности – это реальная опасность, и я не хочу, чтобы меня обманули. Также важно не нарваться на фальсифицированный товар, и здесь, конечно, инструменты и сервисы, разрабатываемые проектом «Здоровое питание» и Роспотребнадзором – такие как маркировка «Светофор», мобильное приложение с возможностью чтения штрихкода, – могут принести реальную пользу.

Источник: https://xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/healthy-nutrition/zdorovoe-pitanie-prezhde-vsego-sistema/