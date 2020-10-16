Владимир Путин наградил руководителей СУЭК за вклад в акцию #МыВместе

Президент России Владимир Путин высоко оценил участие руководителей АО "Сибирская угольная энергетическая компания"в реализации мер поддержки сограждан в период пандемии COVID-19. Памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и грамотой главы государства отмечены член Совета директоров АО "СУЭК" (до середины мая 2020 г. – генеральный директор СУЭК) Владимир Рашевский; генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын (с 15 мая 2020 года); заместитель генерального директора АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.

СУЭК Андрея Мельниченко одной из первых среди крупных компаний приступила к реализации масштабной комплексной программы, направленной на противодействие распространению коронавирусной инфекции, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, помощь медицинскому персоналу и поддержку граждан из группы риска. В регионах присутствия Компания приобретает высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функционирования госпиталей для больных с COVID-19, организует доставку продуктов питания пенсионерам и семьям с детьми, оплачивает страхование жизни врачей и водителей отделений скорой помощи.

Отмеченные высокой наградой Президента РФ руководители СУЭК вели большую работу по организации акции #МыВместе, взаимодействию со штабами Общероссийского народного фронта, региональными и муниципальными властями, медицинскими учреждениями, оперативному обеспечению потребностей регионов и стимулированию добровольческого движения. На предприятиях СУЭК в него включились несколько сотен сотрудников. Все они прошли обучение, зарегистрированы на сайте акции, оснащены полными комплектами индивидуальных защитных средств. При поддержке Компании добровольцы доставляют продовольственные и витаминные наборы, лекарства, средства гигиены пенсионерам, многодетным семьям, медикам, находящимся в "красной зоне", шефствуют над социальными учреждениями, развивают направление онлайн-волонтерства.

Как подчеркивает заместитель генерального директора АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, "мы даже не предполагали, что на территориях присутствия Компании добровольческое движение примет такой массовый характер. Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам, это в основном молодые люди, за такой бескорыстный порыв помочь нуждающимся, быть сопричастными врачам, которые самоотверженно трудятся "на передовой" борьбы с коронавирусом".

Волонтеры СУЭК получили около полутысячи благодарностей от медиков, жителей регионов, муниципальных руководителей, глав регионов. Волонтерская деятельность угольщиков отмечена и Президентом России: ранее Владимир Путин вручил АО "СУЭК" Грамоту и Памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", также особых памятных медалей от главы государства удостоились самые активные волонтеры-угольщики в различных регионах страны.