В Красноярском крае глава района приняла школу с проблемной канализацией и без гидроизоляции за 135 миллионов рублей. Фото: Александр Глисков

На главу Емельяновского района завели уголовное дело. Ее подозревают в превышении должностных полномочий – часть 1 статьи 286 УК РФ. Информацию обнародовала краевая прокуратура на своем официальном портале. И пояснила, что дело было заведено после проверки соблюдения действующего законодательства в ходе реализации национального проекта «Образование».

Причиной опалы чиновницы стала новая школа в поселке Зеледеево. На первый взгляд для сельчан это не школа – мечта: ее построили взамен старой маленькой и деревянной, простоявшей полвека.

- Просторная, светлая, двухэтажная, со спортивным залом, столовой и кухней, оборудовано все в лучшем виде, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск глава поселка Роман Ильиченко. – Мы так были рады, когда она открылась в феврале этого года. Там классы на 50 детей и помещения для дошколят.

Наталья Ганина. Фото: официальный сайт Емельяновского района

Ну, а потом, что называется, полезли косяки: дала о себе знать излишняя влажность, были проблемы с вентиляцией и канализацией. Родители стали проявлять недовольство недоделками, в конце концов дошли до прокуратуры, тогда и случилась проверка.

По словам Романа Ильиченко, в поселке высокий уровень грунтовых вод. Прежде, чем что-то возводить (тем более двухэтажную школу), необходимо в обязательном порядке отвести воду, сделать надежную гидроизоляцию. Этот пункт строители (намеренно или нет) упустили. Поэтому в подвале стала появилась вода.

В декабре 2019 года, как раз перед новым годом, подрядчик рапортует: строительство завершено. Что делает глава района? Она подписывает акт приемки школы и дает распоряжение на оплату – цена вопроса 135 миллионов рублей, для бюджета сельского района сумма космическая.

В следкоме, который занимается расследованием уголовного дела, действия Натальи Ганиной расцениваются так: у нее была личная заинтересованность – скрыть просчеты свои и подчиненных в организации. К тому же на кону стояла ее репутация как главы района, ей необходимо было до конца года освоить целевые бюджетные средства. Поэтому она и подмахнула акт готовности школы без технической экспертизы. Понимала, что если эксперты приедут и обследуют здание, найдут там недоделки, открытие школы затянется на неопределенный срок со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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В Красноярском крае на главу Емельяновского района завели уголовное дело

На главу Емельяновского района завели уголовное дело. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Информацию обнародовала краевая прокуратура на своем официальном портале. Дело заведено после проверки соблюдения действующего законодательства в ходе реализации национального проекта «Образование». (Подробности)