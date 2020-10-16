В Красноярском крае на главу Емельяновского района завели уголовное дело

На главу Емельяновского района завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

На главу Емельяновского района завели уголовное дело. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Информацию обнародовала краевая прокуратура на своем официальном портале. Дело заведено после проверки соблюдения действующего законодательства в ходе реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что в декабре прошлого года Наталья Ганина подписала акт приема-передачи здания под школу в поселке Зеледеево, построенного по муниципальному контракту. При этом ни технической экспертизы, ни заключения приемочной комиссии не было. Соответственно, после подписания акта из бюджета подрядчику были перечислены деньги – 135 миллионов рублей.

Однако состояние школы оказалось не таким, каким должно быть по нормам: строители «забыли» сделать систему централизованного водоотведения, плюс проблема с гидроизоляцией. Можно ли эксплуатировать такое здание по назначению, теперь решит комиссия. Прокуратура края взяла на контроль расследование уголовного дела.