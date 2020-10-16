В Лесосибирске ночью тушили крупный пожар в психоневрологическом диспансере. Фото: МЧС

Минувшей ночью в Лесосибирске тушили крупный пожар. В огне оказалось наркологическое отделение филиала Красноярского краевого психоневрологического диспансера, что находится на улице Чапаева.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю, информация о возгорании поступила на пульт дежурного диспетчера примерно в 01:40. Буквально через минуту на месте уже были первые подразделения пожарных. Они увидели, что полыхает кровля брусовой пристройки двухэтажного здания больницы.

Огонь удалось локализовать в 3:35 часов на площади 744 квадратных метра. Пожарные расчеты по-прежнему работают на месте, проливая здание водой, чтобы не допустить повторного возгорания. Привлечено 51 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 33 человека и 12 единиц техники.

Добавим, что информации о пострадавших в пожаре нет. Самостоятельно, еще до прибытия спасателей, из него эвакуировались 13 человек, из них 9 пациентов и 4 персонал. Их разместили в стоящем рядом здании скорой медицинской помощи.