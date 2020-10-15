Киностудия «Красноярские столбы» представляет: более 12 терабайт фильмов с дикими животными в главных ролях

Киностудия «Красноярские столбы» представляет. Фото: официальный сайт национального парка

Фоторегистраторы для ученых – это великолепная возможность увидеть, как ведут себя животные в естественной для себя среде. На территории «Красноярских столбов» такое оборудование стали применять с 2011 года. Одновременно работает до 30 камер, охватывая практически всю территорию, но преимущество всегда отдавалось районам строгой заповедности, где практически исключено влияние человека на поведение животных.

Как рассказали в научном отделе национального парка, за 9 лет в них в архиве накопилась значительная база данных фото- и видеоматериалов, это более 12 терабайт. Видеозаписи ежегодно анализируются, включаются в «Летописи природы». За историю научных исследований «Столбов» уже издано 77 таких книг. Кого только нет на этих записях – медведь, лось, марал, косуля, кабарга, рысь, лиса, волк, росомаха, барсук, бурундук, летучие мыши, глухарь, рябчик, хищные птицы.

В 2020 году в рамках национального проекта «Экология» нацпарк получил дополнительное финансирование для приобретения новых фотоловушек. Старое оборудование меняют, изображение на новых намного лучше, четче. И угол обзора стал шире, до 120 градусов. Специалисты «Столбов» обещают почаще радовать красноярцев фото и видеоматериалами на своем сайте.