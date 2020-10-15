Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 15 октября 2020: рекордное количество заболевших за сутки

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 15 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

выглядит следующим образом: всего официально зафиксировано 22 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 195 случаев заболевания – это рекордное за последнее время количество. Наступление коронавируса идет по нарастающей на фоне сезонного заболевания ОРВИ и гриппа.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 769,6. Темп прироста за сутки – 0,9 %. В том числе за сутки в Красноярске – 47 случаев, Ачинск стал на вторую позицию по количеству – за сутки 13 случаев (всего 1350), Шарыпово – 12 случаев (431).

На лечении находятся 5 345 человек (за сутки +106). Количество летальных исходов 585 (за сутки +4). Выздоровело – 16 188 (за сутки +85). Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 905, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 409 человек.

Снято с медицинского наблюдения 42 417, в том числе за последние сутки – 201. Проведено тестов на коронавирус всего 1 080 722, из них за последние сутки 9 276.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.