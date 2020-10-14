Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 октября 2020 года: за сутки 195 новых заболевших

Заболеваемость растет. Будьте осторожны! Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 14 октября. Оперштаб сообщает, что за все время зарегистрировано 22 118 подтвержденных диагнозов (+195 за сутки). Суточное количество заболевших продолжает нарастать. Сегодня в регионе выявлено на 11 случаев коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - заболели 195 человек, это самое большое количество с июля.

Данные ИЦК

16 188 человека выздоровели (+85 за сутки), число выздоровевших более чем вдвое уступает количеству заболевших.

В крае уже 585 погибших (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9%. Проведено тестов на коронавирус всего 1 080 722, из них за последние сутки 9276.

Под наблюдением 3905 человек (+409 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 201 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 14 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3585 (25,2%) без клинических проявлений.

За последние сутки Красноярский край не изменил позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край замыкает первую десятку.

Данные оперштаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.