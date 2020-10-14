Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 октября 2020: заболеваемость растет

Заболевших все больше, а вакцина против коронавируса пока есть только для медицинских работников. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 13 октября в Красноярском крае зарегистрировано 21 923 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 184 случая заболевания. Тогда как прошлый показатель – 174 случая.

Больше всего заболевших в Красноярске – 45 за сутки (всего 9695 человек), Северо-Енисейском районе – 32, в Ачинске – 29 (всего 1337). В Дивногорск за сутки 11 случаев (всего 454), в Емельяновском районе – 10 (всего 458). Меньше всего новых случаев заболевания за сутки в Игарке, там несколько месяцев ситуация стабильная, всего 3 случая коронавируса.

Выздоровевших за сутки в крае 80 человек, всего – 16 103. И 3 летальных исхода за сутки, а всего умерших от коронавируса 581 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 762,8. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 697 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 401. Снято с медицинского наблюдения 42 216 человек, в том числе за последние сутки – 216. Проведено тестов на коронавирус всего 1 071 446, из них за последние сутки 8 664.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.