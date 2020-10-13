«У меня папа – капитан полиции»: в Канске нетрезвая компания устроила драку с сотрудниками ДПС

В Канске нетрезвая компания устроила драку с сотрудниками ДПС. Стоп-кадр видео

Минувшей ночью в Канске было шумно, а утром в соцсетях появилось видео потасовки компании молодых людей с сотрудниками полиции. Звук из видео пришлось убрать, поскольку нецензурных слов в адрес госавтоинспекторов там больше, чем литературных. Молодые люди ведут себя вызывающе, разыгрывая несправедливо обиженных. Вульгарно обзываются. Присутствующая девушка (подруга одного из участников драки и сестра другого) тоже постоянно лезет в бой, бьет кулаками людей в форме и угрожает: «Я беременная, если с ребенком что-то случится…»

Еще один молодой человек, судя по всему, снимавший, заявил, что полицейские пойдут под суд: «Я выложу видео в сеть, тогда вам всем хана». «Ты погоны снимешь у меня». «У меня папа – капитан полиции, он свои связи подключит и ты с работы пойдешь»...

Видео «бойцы за справедливость» выложили в паблик «ЧП Канск». Хотели поднять волну общественного гнева – и подняли: получили множество гневных комментариев. В управлении полиции тут же организовали проверку инцидента.

Как выяснилось, около 2 часов ночи наряд ДПС остановил ВАЗ, за рулем которого находился 21-летний местный житель. Несмотря на юный возраст, он уже имел проблемы с законом – ранее был судим. А вот водительских прав никогда не получал, страховки нет, автомобиль на учет не поставлен. Вдобавок в багажнике обнаружились два аккумулятора. Но их происхождение никто из компании объяснить не смог. Когда госавтоинспекторы попытались увезти водителя в отделение полиции, и началась драка.

После того, как молодых людей всех доставили в полицию и составили протоколы, они стали дружно просить прощения и пообещали, что больше подобного не повторится.

- К выяснению обстоятельств, связанных с обнаружением у водителя аккумуляторов, подключены сотрудники уголовного розыска, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.