Звезда 90-х Светлана Владимирская доставлена из общины Виссариона в Красноярск с двухсторонней пневмонией. Фото: страница Светланы Владимирской ВКонтакте

Звезда начала 90-х Светлана Владимирская попала в больницу с двухсторонней ковидной пневмонием, об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. Певицу доставили в Красноярск санавиацией, до этого она лежала в местном медицинском учреждении с приступом другого заболевания. В какой именно из красноярских больниц она находится, не уточняем. Но уверены, что ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Светлану Владимирскую помнят по ее хиту «Мальчик мой» в начале 90-х годов. Она подавала большие надежды, записала альбом, а потом вдруг пропала их всех чартов. Как потом выяснилось, она вместе с семьей перебралась на юг Красноярского края, в Курагинский район. Стала последовательницей Виссариона в его общине «Церковь последнего завета». Пыталась гастролировать по местным селам с концертами. На сцену официально вернулась в 2004 году и даже ремейкнула все песни из своего первого альбома, записав из них новый.

Сейчас Светлана вместе с семьей живет в деревне Петропавловка. У нее три взрослых дочери от второго брака с продюсером Марком Большим. Девушки не живут с нею, уехали из общины в города и вполне успешны. И есть 19-летний сын от художника Евгения Корнильцева-Быстринского.

Также известно, что в общине певица руководит хором при храме, является владелицей кафе и продуктового магазина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История Города Солнца: Виссарион называл себя Иисусом, а сам призывал голодать в ожидании конца света

Что происходило внутри общины четверть века назад и почему сегодня знаменитое поселение - утопия

Не раз слышала от знакомых: «А ты была в Городе Солнца? Не была? Ка-а-ак?! Надо обязательно съездить – там очень красиво. Там все настоящее, живое. Такие терема люди построили из дерева. И природа удивительная – озеро Тиберкуль, тайга, заснеженные шапки гор. И люди все приветливые...» Судя по рассказам и по многочисленным фотографиям в интернете, Компанелла с его утопией просто отдыхает (подробнее).

Как и чем жила община задержанного Виссариона, создателя «Города Солнца»

В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп провозгласил себя Иисусом Христом и привел своих последователей в глухую тайгу. В место не тронутое цивилизацией и людьми. Он построил «Город Солнца» на берегу озера Тиберкуль в Курагинском районе Красноярского края (подробнее).