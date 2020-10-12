Попало на видео, как чемпион Красноярска по бодибилдингу силой запихивает свою девушку и ребенка в лифт

Семейная ссора стала достоянием общественности Фото: ЧП-Красноярск

В неприятную историю попал мастер спорта по пауэрлифтингу Игорь Ярмола, являющийся чемпионом Красноярска по бодибилдингу. Его сейчас чуть ли не обвиняют в семейном насилии. На камеры видеонаблюдения в подъезде высотки на улице Авиаторов попала их бурная ссора с девушкой. Невольным свидетелем стал ее маленький сынишка.

На опубликованных кадрах видно, как в подъезд заходят трое – мужчина, женщина и ребенок. И тут она категорически отказалась идти дальше. Взрослые начинают что-то бурно обсуждать, ребенок молчит. Она разворачивается и хочет уйти. Но мужчина хватает ее, скручивает и ведет к лифту. Та ладонями отодвигает его лицо от себя. Мальчик уже ревет во весь голос. И тут открываются двери лифта, выбегает соседский парнишка, настороженно обходит людей и выходит на улицу.

В этот момент девушка снова пытается вырваться и сбежать. Но спортсмен хватает ее и бросает ее в кабину лифта. Заходит сам следом и забегает ребенок, но малыш почти сразу устремляется назад. Игорь Ярмола бежит за ним, мать тоже. Снова мужчина хватает обоих в охапку и тащит в лифт. История повторяется. Мама с сыном сбегают, их снова возвращают назад.

Соседи рассказали журналистам, что это уже не первый подобный инцидент. Якобы и раньше Ярмола устраивал дебоши и вел себя неподобающе. Но так ли это на самом деле?

Сам мастер спорта уверяет, что в момент ссоры он и его девушка были трезвы, через полчаса после случившегося они помирились. А утром проснулись «знаменитыми».

- В подъезде она отказалась разговаривать, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск сам Игорь Ярмола. – Я не знаю, у женщин, наверное, так бывает. Я на взводе, она на взводе. Я затащил ее в лифт, несколько раз она пыталась убежать, присутствовал ребенок. Расплакался он, потому что разговор был на повышенных тонах. Но не было такого, чтобы я поднимал руку, ни кулаком, ни ногой, ни пощечину. Мы помирились через полчаса. На следующий день проснулись и офигели от такой популярности. Люди уже написали в федерацию бодибилдинга, что я не достоин и мне нужно запретить заниматься тренерской деятельностью, написали моим клиентам: вы занимаетесь у животного. Мне звонят клиенты, которые давно занимаются и говорят, что ничего не могут сделать, остановить эту волну невозможно.

Все происходящее сейчас Игорь Ярмола называет травлей. Он не хочет раскрывать причину ссоры. Говорит, что немного повздорили из-за работы. Выслушать друг друга не захотели. И единственное, чего бы он сейчас хотело, это уберечь свою любимую от чрезмерного внимания. Поэтому они приняли решение расстаться.

- Мы не прекратили общаться, решили, что сейчас это расставание будет на пользу, - говорит спортсмен. - Я переживаю за ее честь и достоинство. Этой мой любимый человек. Я за нее очень переживаю. Мы встречаемся 10 месяцев, на годовщину я собирался сделать ей предложение. Планировали свадьбу. И так все получилось. А повышенные тона и недопонимания бывают во всех семьях. Самое мое горячее желание, чтобы ее сейчас оставили в покое, чтобы на нее никто не давил. Если она будет со мной, то в нее будут тыкать пальцем и говорить: ты себя не уважаешь.

Игорь Ярмола уже задумывается об отъезде из города. Мастер спорта по пауэрлифтингу, КМС по бодибилдингу, абсолютныи чемпион Красноярска по бодибилдингу, дипломированныи тренер категория педагог. Уважаемый человек. В один момент его жизнь перевернулась. Он не намерен прощать тех, кто приложил к этому руку. Собирается подать в суд на управляющую компанию за распространение этого скандального видео.