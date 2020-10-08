Вкус патриотизма

Критерии, по которым покупатели впервые выбирают какие-то продукты в магазине, как правило, просты и очевидны. В первую очередь – дата изготовления, срок хранения, известность бренда. Несомненно, играет роль и реклама. Мы покупаем, пробуем и делаем вывод: это качественно и вкусно, а это не понравилось, больше не берём. Многие ли ориентируются на то, где именно сделали продукт? И можно ли по вкусу молока, сметаны или хлеба определить, откуда они? Что вкуснее – своё, местное, или привезённое из других регионов? Как выяснилось, можно.

Участникам пресс-конференции ассоциации «Енисейский стандарт» предложили попробовать «анонимные» молоко, сметану и пряники. По два образца каждого продукта – под номерами. В результате почти 90 процентов местной продукции дегустаторы опознали. Причём, как сами они отметили, без особого труда. «Нет привкуса сухого молока», «Вкус словно из детства!», «Наше как будто жирнее даже…», «У местной сметаны вкус сливочный!», «Наши, местные пряники – не приторные, мягкие, с богатым вкусом!».

Местное вкуснее – подвели итоги гастрономического эксперимента его участники. А организаторы пришли к выводу: у патриотизма есть вкус! Это вкус свежих, натуральных, качественных продуктов.

Одна из главных задач, которую решает ассоциация «Енисейский стандарт» – объединение местных товаропроизводителей и региональных торговых сетей – предложить покупателям максимальный ассортимент свежих качественных продуктов от местных производителей: молоко, сметану, масло, кисломолочные продукты, мясо, овощи, свежую выпечку и кондитерские изделия. Хотя, как отметил председатель координационного совета ассоциации Игорь Домнин, уже сейчас более 600 товаров, отмеченных знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт», можно найти в Красноярске на полках магазинов крупных региональных сетей – «Аллея», «Командор», «Красный яр». Это молочная продукция, сладости, хлеб, мука, рыба, вода, овощи. А скоро эти товары смогут приобретать жители Железногорска, Зеленогорска, Канска и Лесосибирска.