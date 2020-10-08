«Вирус страшнее». Первая привитая от коронавируса в Красноярском крае рассказала о своих переживаниях и реакции семьи

Первлой привитой в крае стала фельдшер Татьяна Потылицина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцина от коронавируса начала поступать в Красноярский край в середине сентября, до конца года поступит 2482 дозы и все они предназначены для медицинских работников. У всех, кто будет привит, каждые полгода будут брать кровь на антитела – ведь как формируется иммунитет и как долго он сохраняется, пока точно неизвестно. Поэтому первые привитые внесут свой вклад в наши знания о коронавирусе.

Первая вакцина предназначена для медицинских работников. Фото: Мария ЛЕНЦ

А самой первой привитой от коронавируса стала фельдшер отдела иммунопрофилактики краевого центра СПИД Татьяна Потылицина. Вот что она рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск о своих ощущениях:

- Я – медик и понимаю опасность коронавируса, осознаю все последствия возможного заражения, поэтому решила сделать прививку. Родные приняли это спокойно, я тоже не переживала. Реакция, конечно, возможна, но это не так страшно как заражение коронавирусом.

Первая партия вакцины очень требовательна к температуре доставки и хранения, это -18-20 градусов. Именно поэтому на одну прививку уходит много времени, около получаса. Для сравнения: большинство вакцин требуют +6+8 градусов. Но не исключено, что последующие вакцины будут менее требовательны к условиям транспортировки и хранения.

Среди первых привитых от коронавируса и главный врач краевого центра СПИД Сергей Скударнов. Фото: Мария ЛЕНЦ

На самые важные вопросы о вакцинации ответила консультант минздрава Красноярского края Наталья Бахарева.

- Почему начали с медицинских работников?

- Как показала практика, это наиболее уязвимая группа. К тому же нужно подготовиться к возможному росту заболеваемости, к приему пациентов.

- Когда у привитых появится иммунитет?

- Вакцину от коронавируса вводят дважды с промежутком в 21 день. Через 14 дней после этого появляется иммунитет – это стандартные сроки при любой вакцинации. Все это время привитые не представляют опасности для окружающих, поскольку вакцина от ковида не содержит коронавируса. Сведения о всех привитых поступают в единый регистр и все привитые будут иметь к нему доступ, чтобы самостоятельно вносить данные о состоянии своего здоровья.

- Когда будет вакцинация населения?

- До конца этого года вакцинация будет проходить только среди медицинских работников. Вторая группа будет тоже профессиональная – это работники образования, их планируем прививать в январе-феврале 2021 года. И только потом – население, это первый квартал 2021 года. Массовая вакцинация – это возможность вернуться к обычной жизни.

- Могут ли быть последствия от прививки?

- Как и при любой вакцинации возможны недомогание, повышение температуры. Но самое главное – появляется защита. Например, эффективность вакцины против гриппа – 98-99%.