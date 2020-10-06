Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 октября 2020 года: за сутки заболели 137, умер один человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 октября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 6 октября 2020 года: в регионе резкий всплеск заболевания. За минувшие сутки диагноз ковид подтвердили уже у 137 человек. Всего заразились 20 724.

За период пандемии врачи вылечили 15 657 (+80 в сутки), умерли 562 (+1 в сутки). Темп прироста по-прежнему – 0,6%.

- За сутки Красноярский край вновь не поменял позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, занимая 16-ю строку, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Суточное количество заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться. Сегодня в регионе выявлено на 17 случаев коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - заболели 137 человек, это самое большое количество за последние месяцы. 80 пациентов выписаны из медучреждений края. Отмечен 1 летальный исход за сутки.