Свежее, натуральное, местное: продукты со знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт»

Качественный продукт покупатели могут найти уже в 35 магазинах местных торговых сетей Фото: Мария ЛЕНЦ

Ассоциация «Енисейский стандарт» вместе с региональными сетями и производителями запустили проект по продвижению натуральных местных продуктов.

Качественный продукт, добровольно прошедший дополнительную экспертизу, покупатели смогут легко найти уже в 35 магазинах местных торговых сетей.

Местные качественные продукты легко найти в магазинах Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас в ассоциации более 40 участников, но их количество будет расти, увеличится выбор вкусных и доступных по цене продуктов.

- Наша цель – не просто обеспечить покупателей продуктами, но продуктами качественными, натуральными и полезными. Мы разработали специальную систему маркировки: товары помечены знаком качества – «Одобрено Енисейский стандарт», - говорит Игорь Домнин председатель координационного совета ассоциации «Енисейский стандарт». –Мы готовы рассказывать о наших местных производственных предприятиях, о том, какое сырье они используют, в каких условиях производят продукт, о его пользе и ценности.

Товары маркированы зеленой шишкой Фото: Мария ЛЕНЦ

От поля до прилавка

Сотрудничество торговых сетей и производителей выгодно не только для них, но в первую очередь для покупателя.

- Никакой хороший маркетинг плохой продукт не спасет, - считает генеральный директор группы компаний «Красный Яр» Анжела Рябова. – Покупатель идет за качеством, и баланс качества и цены - это то, что всегда ищут торговые сети. Мы начинали проект в пилотном режиме в прошлом году. Сейчас продукты от местных производителей есть во всех магазинах нашей сети. И благодаря маркировке, покупатель может легко найти качественный продукт.

Ищите на полках магазинов значок "Одобрено Енисейский стандарт". Фото предоставлено ассоциацией "Енисейский стандарт"

Товары, отмеченные знаком качества востребованы и в другой региональной сети.

- В «Аллеях» и «Командорах» товар присутствует во всех магазинах. Наибольший ассортимент в «Аллеях» – 600 единиц товара, в магазинах поменьше – 200-300 единиц, - подсчитывает Павел Шамбир, генеральный директор группы компаний «Командор». – Общий оборот компании за 8 месяцев составил около 2 миллиардов по продаже местных продуктов. Покупатели интересуются, где взять свежее и натуральное, поэтому задача продвижения актуальна.

Зеленая шишка есть и на упаковке товара. Фото предоставлено ассоциацией "Енисейский стандарт"

Как достигается баланс цены и качества? Объединение сетей и производителей «от поля до прилавка» позволяет предлагать покупателю качественный продукт и демократичную цену. Торговые сети понимают потребности рынка: что именно нужно покупателю, на какие категории товаров повышенный спрос. Производитель же не тратится на производство тех товаров, которые не будут покупать.

Ассортимент местных продуктов впечатляет. Фото предоставлено ассоциацией «Енисейский стандарт»

- Мы видим ниши, куда производитель может зайти, чтобы много продавать по цене ниже рыночной, - продолжает Павел Шамбир. –За счет снижения постоянных расходов уменьшается себестоимость товара, и цена на продукты становится более демократичной при сохранении высокого качества.

Проверьте, есть ли продукты с зеленой шишкой в вашем магазине. Фото предоставлено ассоциацией «Енисейский стандарт»

Ассортимент товаров от местных производителей будет расширяться: молочная продукция, мясо, овощи, свежая выпечка и кондитерские изделия. В магазинах появятся целые фермерские отделы. До конца 2020 года количество торговых точек, участвующих в проекте вырастет до 77.

МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сотрудничество торговых сетей и производителей выгодно не только им, но и покупателям Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Демидов, генеральный директор ООО «ДиХлеб»

Пока в «Енисейском стандарте» присутствую только два производителя хлеба – «ДиХлеб» и «ЯрХлеб». Это гарантия качества: проверены и оборудование, и технология производства. Наш хлеб соответствует тем характеристикам, о которых мы заявляем. Ассоциация проверяла качество и других производителей, но не все достойны. Приведу пример: многие любят черные ржаные хлеба. Но на самом деле, все знают, что рожь золотистая, и ржаные хлеба не могут быть очень черными. Настоящий черный хлеб не такой темный, как поддельный.

Алексей Касьянов, генеральный директор ООО «Молоко»

ООО «Молоко», «Саянмолоко», «Филимоновский молочноконсервный комбинат» имеют многолетнюю историю и опыт. Это предприятия местные, сырье используют только местное и гарантируют качество продукта без каких-либо заменителей. А заменители - бич последних лет. Мы не можем конкурировать с теми, кто производит фальсификат. Они выигрывают по цене, и мы теряем на полке свои места. Объединение сетей и производителей поможет найти тонкую грань между качеством и ценой. А мы готовы обеспечить покупателей продукцией из нашего местного молока.

Василий Герман, генеральный директор агрохолдинга «Дары Малиновки»

За последнее время сети повернулись к производителям, они готовы экспериментировать, рассматривать новые продукты. Если раньше мы долго доказывали, что наш продукт хороший и достоин того, чтобы стоять на полке, то сейчас этот процесс более быстрый. Участие в «Енисейском стандарте» – это и уменьшение нечестной конкуренции. Потребитель может выбрать несколько одинаковых натуральных продуктов от разных производителей с шишкой. Это честная конкуренция!