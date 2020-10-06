Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 октября 2020: количество заболевших превысило 20,5 тысяч

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 октября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на утро 6 октября 2020: количество заразившихся превысило 20,5 тысяч. По данным оперативного штаба, всего в регионе 20 587 заболевших. За минувшие сутки диагноз ковид подтвердили еще у 120 человек.

Врачи вылечили 15 577 (+14 за сутки), погиб 561 (+2 за сутки). Темп прироста - 0,6%.

- Осенью в Красноярском крае суточный прирост заболеваемости COVID-19 снижался, но первая неделя октября вновь показала ухудшение картины, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Весь август и сентябрь никаких колебаний и всплесков заболеваемости отмечено не было, и показатель продолжал снижаться, примерно до 110 случаев/сутки. Однако в последние дни сентября, начиная с 27 числа, суточная заболеваемость внезапно стала нарастать. Тем не менее ситуация в Красноярском крае остается более благополучной, чем летом. Отметим, что край стал первым регионом Сибири, преодолевшим порог в 20 тысяч официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.