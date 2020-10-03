Отказ двигателя. В аэропорту Якутска самолет АН-24 совершил аварийную посадку

Фото с сайта "Полярные авиалинии".

Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" Ан-24 совершал рейс по маршруту Среднеколымск - Якутск и уже подлетал к пункту назначения и начал готовиться к посадке. Но внезапно отказал правый двигатель. Экипаж сумел посадить самолет, пострадавших нет.

Территориальное управление Росавиации проведет проверку, разбирается в случившемся и авиакомпания «Полярные авиалинии», которой принадлежит самолет.

Напомним, год назад, 15 октября, в Якутске совершил аварийную посадку Ан-24 с 30 пассажирами на борту. Тогда тоже были неполадки с двигателем, которые проявились через 20 минут полета. Командир принял решение вернуться в аэропорт Якутска и самолет приземлился тоже на одном работающем двигателе.

Наша справка

«Полярные авиалинии» - ключевой региональный перевозчик Якутии с самой обширной маршрутной сетью в стране по местным воздушным перевозкам. География полетов – 192 маршрута по 80% территории республики.