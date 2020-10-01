Маленький герой по кличке Тайсон: запертый в квартире тойтерьер спас от гибели себя и друга-кота

В Сибири запертый в квартире тойтерьер спас от гибели себя и друга-кота. Фото: группа "Лапушки".

Крошечный, но отважный… В Красноярском крае тойтерьер по кличке Тайсон спас от гибели себя и своего друга кота Локки. Их историю «Комсомольской правде – Красноярск» рассказали в паблике «Лапушки».

Все случилось этой осенью. Тайсон и Локки жили у одной хозяйки. Маленький песик и крупный котище – забавный тандем. Но не так давно женщина умерла. Увы, как это часто бывает, никому из родных ее питомцы оказались не нужны. Какое-то время их подкармливала соседка, но однажды, видимо, забыла.

И бедолаги остались одни. Заперты в пустой квартире – без еды и воды. Просидели так два дня. Казалось, шансов выжить у них не было. Но Тайсон сообразил, что делать: подбежал к окну и начал отчаянно звать на помощь. Благо квартира на нижнем этаже – одна из прохожих заметила мечущуюся по подоконнику крошечную собачку. Забила тревогу, побежала по соседям. Так малыши попали к красноярским волонтерам. Сейчас они в безопасности. Выходит, Тайсон спас и себя, и друга.

Но дело тут даже не в этом. Локки – кот молодой, эффектный, рано или поздно для него найдутся новые хозяева. А вот Тайсон…

- Ему 14 лет, - рассказывают волонтеры группы «Лапушки». – Тем не менее песик бодр, активен, полон сил. Но возраст берет свое: из зубов остался один клык и два коренных. Песик чуточку сварлив, своенравен, но так отважен. Ласковый, сообразительный. Больно думать, что он не нужен никому на этом свете. Может быть, чье-то сердце дрогнет? Конечно, это ответственность. Понятно, если никто не откликнется, мы оставим парня на доживании у нас. Но все-таки Тайсону нужен свой дом, своя семья, свой человек. Посмотрите на него – может, кто-то захочет подарить малышу несколько лет счастливой жизни? Ну вдруг случится чудо?

КОНКРЕТНО

Если вы захотите принять Тайсона к себе, пишите сюда.