«Дед воевал, а директором в семье была бабуля»: мэр Красноярска поделился «святыми» воспоминаниями о своей семье

Мэр Красноярска поделился «святыми» воспоминаниями о своей семье. Фото: инстаграм Сергей ЕРЕМИН.

Глава Красноярска Сергей Еремин – многодетный отец, вместе с женой он воспитывает четырех дочек. А сегодня, 1 октября, как раз в день пожилого человека, Сергей Васильевич рассказал в инстаграме о самом сокровенном – своих корнях, бабушках и дедушках.

Как выяснилось, жизненное кредо «Живи своим умом» мэр Красноярска перенял от бабушки Маши (по материнской линии). Мудрая женщина произносила ее при каждой подходящей ситуации, вспоминает Сергей Еремин. Так что бабушкина «коронка» стала для внука девизом жизни.

В доме у бабушки Маши. Фото: инстаграм Сергей ЕРЕМИН.

Оказывается, Сергей Еремин был первым внуком, так что любовь «дедов» к нему была особой. И со временем только крепла.

Глава Красноярска в детстве. Фото: инстаграм Сергей ЕРЕМИН.

- Мне было чуть больше года, когда родители привезли меня в деревню к бабе Маше и деду Грише, - делится Сергей Еремин. – Тогда бабе Маше был 41 год – меньше, чем мне сейчас!

По словам мэра, его родные были настоящими тружениками: с утра до ночи работали в колхозе, а еще держали свое хозяйство, да немаленькое: коровы, куры, свиньи. А, когда приезжали все шестеро внуков, умудрялись следить за всей «оравой».

- Для нас бабушка Маша умудрялась печь по 200 блинов за раз. Как только на все хватало сил? Ни у кого не видел таких стопок блинов!

Многие моменты из детства помнятся до деталей, рассказывает Сергей Еремин. Как с дедом ездили на сенокос, и его, еще маленького, в первый раз посадили за руль – «волокуши». Как пацаном брали с собой на дойку коров. Укутывали в тулуп, сажали в сани и везли в совхоз.

Одна из первых "поездок" - за рулем. Фото: инстаграм Сергей ЕРЕМИН.

- Дед воевал, но про войну не хотел говорить ни в какую. Его история я узнал уже взрослым, когда поднял архивы. А вот директором в семье была бабушка. Душевная, общительная…

А «деды» по линии отца жили в деревне Куллог Новоселовского района. Будущий мэр Красноярска тоже очень любил у них бывать, прожил дорогие моменты детства.

Бабушка и дедушка по линии отца. Фото: инстаграм Сергей ЕРЕМИН.

«Сердечный» пост Сергея Еремина растрогал многих подписчиков:

- Как будто о своем детстве читала. Думаю, что вы хорошо понимаете людей, потому что у вас было такое детство. От всей души желаю вам успехов на вашем высоком посту. Почему-то вспомнилась притча про валенки, которые повесили у двери, чтобы выходя из дома, помнить о том, откуда ты родом.

Внук вырос. Фото: инстаграм Сергей ЕРЕМИН.

- Как вкусно вы все описали! И какие замечательные у вас КОРНИ. От хороших корней вырастают прекрасные побеги. Удачи Вам и успехов в ваших делах! С Вами город преобразился.

С правнучкой. Фото: инстаграм Сергей ЕРЕМИН.

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