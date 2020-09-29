Учебный год вместе с LEGO Education

Новые образовательные решения есть и для школьников, и для учителей. Фото LEGO Education.

Новый учебный год для школьников начался в привычном классно-урочном формате. Но многие ученики после дистанционной четверти прошлого учебного года и летних каникул отвыкли от учебы. Решения LEGO Education, которые можно легко вписать в любую школьную программу, поддержат интерес детей к учебе независимо от формы обучения.

Компания LEGO Education уже 40 лет разрабатывает методические пособия для учеников и преподавателей во всем мире. Метод STEAM-образования соединяет в себе науку, технологии, инженерию, математику и искусство. Ученик должен не только получать знания, но и уметь использовать их на практике, чувствовать уверенность в своих силах.

В этом учебном году LEGO Education предлагает новые разработки, цель которых установить взаимодействие учителей, родителей и учеников при любой форме обучения и организовать обучение через игру.

Что же нового появилось для детей и взрослых?

Для школьников

Практическое STEAM-образовательное решение SPIKE Prime поможет ученикам 5-7 классов познакомиться с миром физики, научит понимать смысл кинетической и потенциальной энергии, баланса и инерции.

Русская версия учебных материалов выйдет в ноябре 2020 года, но уже сейчас можно испытать новые возможности программного обеспечения SPIKE Prime, доступны регистрация данных в реальном режиме времени, построение графиков и экспорт экспериментальных данных, новые программные блоки по управлению регистрацией данных.

И, кстати, это образовательное решение есть не только по физике, но и по другим предметам.

Также готовы к новому учебному году Комплекты для работы в классе FIRST® LEGO® League. С их помощью можно организовать соревнования внутри школы или принять участие в международном робототехническом чемпионате FIRST.

Еще одна новинка года - комплект для домашнего обучения «Учись дома со SPIKE Prime». В него входят Базовый набор SPIKE Prime и Ресурсный набор – больше деталей, больше возможностей, а значит можно собрать интересные и функциональные модели.

А чтобы практические занятия в школе были более эффективными, теперь программное обеспечение LEGO Education на ноутбуки ICL устанавливается на этапе производства. Проект позволит преподавателям и ученикам сократить время на установку программного обеспечения и управление им во время занятий на базе решений LEGO Education.

Для учителей

В этом году в России стартовала Международная программа Инновационный педагог LEGO Education, которая объединила учителей, разделяющих ценности компании LEGO Education во всем мире. Программа дает возможность учителям делиться своими лучшими практиками, энтузиазмом и историями обучения с помощью решений LEGO Education на международном ресурсе компании. Участие в сообществе предполагает активные обсуждения, обмен планами уроков, эксклюзивными обновлениями от LEGO Education и многое другое. К программе уже присоединились российские педагоги из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула, Волгограда и Перми.

Кстати, Красноярск занимает особое место. Во-первых, этот город выиграл право на организацию российских чемпионатов FIRST® LEGO® League, во-вторых, в этом учебном году в Красноярске стартовал совместный проект компании LEGO Education и АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» - «Академия STEAM». С августа 2020 по апрель 2021 года в 10 школах организуют проектные площадки для проведения занятий. А в образовательном комплексе «Покровский» будет создана лаборатория с современным оборудованием. К проекту смогут присоединиться и другие школы Красноярска и всего края.