Берегите наши реки: левобережный оператор вывез 1,5 тонны собранного волонтерами мусора

На фото — команда Красноярской Рециклинговой Компании «Полный рециклинг» — серебряные призеры соревнования.

«Красноярская рециклинговая компания» стала не только партнером в организации мероприятий, но и активным участником: сотрудники компании в составе двух команд под общим названием «Полный Рециклинг» вместе с другими волонтерами собирали мусор в прибрежной зоне отдыха.

«День Енисея»

«День Енисея» - масштабное событие, которое проводится в нескольких регионах России. Его цель - очищение прибрежных территорий и объединение усилий общественности для сохранения чистоты рек.

- Этот экологический проект, приуроченный ко Дню рек, начался с акции «День Енисея», которую инициировали компания РУСАЛ и Русское географическое общество в 2010 году, - рассказала Елена Южакова, директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти. - Отклик на событие оказался настолько широким, что проект решено было масштабировать и сделать ежегодным событием. За все время существования проекта прошло уже больше 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников составило 80 тысяч человек. Убираемся мы каждый год в разных местах: несколько раз были на островах Отдыха и Молокова, наводили порядок на косе Орлиха и в Зеленой Роще.

В этом году в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, количество команд и участников было четко регламентировано. В каждой команде - не более 5 человек. Уборка берегов Енисея проходила не только в Красноярске, но и в Саяногорске и Тыве, убирали также и берега Качи. Для участников квестов из разных городов были организованы радио-эфиры и переклички между регионами, что создавало особую атмосферу, ощущение масштабного общего дела.

«Красноярская рециклинговая компания» активно принимает участие в этом мероприятии c 2019 года: предоставляет технику для вывоза отходов, подарки, команду для участия, а в этом году отвечала еще и за вывоз раздельно собранных вторичных отходов: пластика и стекла.

- Наша задача - качественно вывезти весь мусор, - рассказал Игорь Ким, исполнительный директор КРК. - Мы поддерживаем такие акции, считая их очень важными. К сожалению, не все горожане убирают за собой после пикников, даже в знаковых местах. Мы предоставляем большой мусоровоз, который каждый раз уезжает с таких мероприятий полным. А если учесть, что мусор в наших современных машинах прессуется, то можно представить, какой это внушительный объем, оставленный отдыхающими на берегах нашей реки. С уверенностью могу сказать, что мы и дальше будем участвовать в подобных мероприятиях как организация, ответственная за экологию нашего региона.

Эко-битва «Зеленка»: убрались, играя

Остров Молокова делала чище красноярская молодежь. Для участия в экологической битве, помимо ограничений по численности команды, было еще одно – возраст участников не должен превышать 30 лет. «Зеленка» в этом году собрала 25 команд, в которые вошли студенты, работающая молодежь и активисты экологического движения в городе. Команда «Красноярской рециклинговой компании» в этом эко-квесте принимала участие впервые. Чего только ни нашли активисты на берегах реки: автомобильные шины, технику, старую обувь, одежду и даже предметы интерьера!

С островов Отдыха и Молокова вывезли полный мусоровоз отходов.

Волонтеры «Зеленки» не только собрали мусор, но и приняли участие в мастер-классах, научном слэме, квесте по QR-кодам и интерактивной игре.

Итоги и планы

В сумме на обоих мероприятиях собрали 157 мешков мусора – 1,5 тонны. В том числе 117 кг – 70 мешков – только пластик и стекло. «Красноярская рециклинговая компания» предоставила подарки для всех участников мероприятий, а также мусоровоз, который вывез собранное на полигон. Отдельно на специальном автомобиле вывезли мешки со стеклом и пластиком - вторсырье направят на переработку.

Игорь Ким отметил, что «Красноярская рециклинговая компания» уделяет раздельному сбору мусора особое внимание, не только на экологических мероприятиях, но и в повседневной жизни. Это важное направление, которое помогает снизить объемы захоронения отходов на полигонах. Во дворах многоквартирных домов КРК совместно со своими подрядчиками бесплатно устанавливает сетки для сбора пластика – их уже более 500. Только в этом году на переработку отправили более 100 тонн пластика. До конца года планируется установить еще 300 сеток. Также в этом году начали устанавливать и специальные контейнеры для сбора стекла.