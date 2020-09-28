Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 сентября 2020: число зараженных приближается к 20 тысячам

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 28 сентября 2020 года: общее число зараженных приближается к 20 тысячам.

Прирост за сутки. Фото: ИЦК.

По данным оперативного штаба на 28 сентября 2020, в регионе зарегистрировано 19 775 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки заболели 107 человек. Темп прироста составил 0,5%. Врачи вылечили 15 156 (+ 12 в сутки), умерли 550 (+2 в сутки).

Сейчас под наблюдением врачей дома находится 2 504 человек, за сутки взято еще 203. Снято с медицинского контроля 39 150, за последние сутки – 214. Всего проведено тестов на коронавирус 955 079, из них за последние сутки - 2 935.

- Красноярский край остается на 16-й строчке в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.