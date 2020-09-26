Улыбаются и пьют из бутылочки: ученые показали один день из жизни только что открывших глаза ежат

На кадрах крохи охотно пьют из бутылочки. Фото: Роев ручей.

Один день из жизни ежат, которые только открыли глаза, показали сотрудники зоопарка «Роев ручей» под Красноярском. На кадрах крохи охотно пьют из бутылочки и, кажется, даже улыбаются!

Малышам из «Роева ручья» уже две недели – они родились в самом конце августа. Кто не знает, ежата появляются на свет слепыми и беспомощными. А открывают глаза примерно через полмесяца.

Еще один момент: при рождении иголки у них совсем мягкие. Проходит несколько дней – и они затвердевают. Обычно новорожденные крохи питаются молоком мамы и не высовывают носа из норки (или домика в зоопарке).

Милота! Фото: Роев ручей.

Детки уже открывают глаза. Фото: Роев ручей.

Но ежата из «Роева ручья» уже немного подросли. Они вовсю выходят в вольер. А, когда их приходят покормить, бегут впереди мамы – аппетит тот еще! Кстати, грибы и яблоки, как нам показывают в мультфильмах, ежики не жалуют. Зато с удовольствием схрумкают жучка, червяка, улитку или птичье яйцо. А, если придется, могут пообедать даже змеей!

Грибы и яблоки - нет, не хочу. Фото: Роев ручей.

Между прочим, обычное коровье молоко (как это принято показывать в сказках) ежам вредно. Выпить-то выпьют, но потом сильно заболит живот. А это может привести даже к гибели. Так что предлагать ежику молоко не стоит.

Аппетит прекрасный! Фото: Роев ручей.

Рацион зверьков в том же «Роевом ручье» подбирают только специалисты. Не надо стараться угостить ежиков принесенными из дома лакомствами – это только навредит. А вот прийти посмотреть на них – пожалуйста, ежиная семья (и не только) всегда рада гостям.

Ежики рождаются беспомощными, с мягкими иголками. Фото: Роев ручей.