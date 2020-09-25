«Еще бы одна ночь, она бы не выжила»: в Красноярском крае 81-летняя женщина четверо суток провела в лесу

В Красноярском крае 81-летняя грибница четверо суток провела в лесу. Фото: Анастасия Мосина, "Канск 5 канал"

Громкое эхо разносится по лесу. Потом несколько секунд тишина. Поисковики, среди которых Валентина Исаева, вслушиваются, не будет ли ответа. Но нет, никого. И так – с утра до вечера, три дня подряд.

Мама Валентины, 81-летняя Александра Ванеева, пропала в минувшее воскресенье, 20 сентября (добавим, что все произошло в деревне Истокино Ирбейского района). Около трех часов дня она взяла ведерко, нож, накинула куртку, обулась в калоши и отправилась в ближайший лес. Хотела по-скорому нарвать опят и вернуться. Поэтому с собой не взяла ни еды, ни воды, ни спичек. И телефона у нее не было. Но кто мог знать, что в родном лесу, который уже на много раз хожен – перехожен, она потеряет ориентир и станет блуждать в поисках выхода?!

Родные забили тревогу буквально через пару часов. Сначала поискали сами: кричали, звали, аукали. Но поняли, что нужна помощь, позвонили в полицию. Сотрудники полиции прибыли в тот же день. На другой к ним присоединились волонтеры из организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», плюс добровольцы из числа местных жителей – итого больше сотни. Одних родственников собралось человек сорок.

Вот такой лес: с виду как рощица, на самом деле непроходимый. Фото: Анастасия Мосина, "Канск 5 канал"

Составили план поисков, разделили лес на квадраты, группами прочесывали местность. Исходили лес вдоль и поперек в периметре 20 километров. С утра до вечера искали, звали, изучали любые следы. Переживали, что ночи холодные, а у бабушки ни еды, ни спичек, ни теплой одежды.

А бабушка Саша сдаваться не собиралась, она верила в то, что ее найдут, шла все время вперед. Представьте, густые кустарники в человеческий рост, кочки, поваленные деревья – тут молодому и крепкому человеку идти тяжело, не то, что бабушке на девятом десятке лет. На четвертые сутки с момента исчезновения случилось настоящее чудо. Женщина сама набрела на своих спасателей, это было уже в 10 километрах от деревни.

После четырех дней, проведенных в лесу, бабушка Александра чувствует себя хорошо. Фото: Анастасия Мосина, "Канск 5 канал"

- Пить очень хотелось, а вот есть нет, - рассказала о своих приключениях Александра Михайловна. – Боялась встретиться со зверем. Выйди бы он на меня, а я убежать не смогу. А потом иду, вижу место такое, два дерева и мох между ними, там и легла. А днем пошла к ручью и увидела людей.

Грибницу вынесли из леса, передали медикам. В больнице женщину осмотрели и поразились: она почти не пострадала. Устала, комары искусали, немного обезвожена. Поставили капельницу и выписали, дочь Валентина забрала ее домой.