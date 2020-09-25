Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 сентября 2020: в 23 школах классы перевели на удаленку

Больше 20 школ города были вынуждены перевести классы на удаленку из-за заразившихся COVID учеников или педагогов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 25 сентября 2020 года: больше 20 школ города были вынуждены перевести классы на удаленку из-за заразившихся COVID учеников или педагогов.

По данным оперативного штаба на утро 25 сентября, количество заболевших ковидом в Красноярске и крае превысило 19 тысяч человек, их 19 362. За минувшие сутки диагноз коронавирус подтвержден еще у 102 пациентов. Таким образом, темп прироста составил 0,5%.

Врачи вылечили 14 976 человек (+80 в сутки). Спасти не удалось 542 (+2 в сутки). Сейчас под наблюдением врачей на дому 2526 (+223 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 214. Проведено тестов на коронавирус 932 719, из них за последние сутки 8 047.

- По итогам суток Красноярский край опустился на две позиции, занимая 17-ю строчку в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев заболевания COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Напомним, наш регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Но жители обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах (не меньше полутора метров).