Беспрецедентный опыт для улучшения экологии: уникальная команда и наилучшие технологии

На этой неделе нашим гостем был Игорь Вячеславович Фомичев - начальник отдела экологии алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ. Ведущие обсудили с экспертом реализацию экологической программы на КрАЗе.

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА - БУДЕМ РЕШАТЬ

- Недавно КрАЗ заявил, что разрабатывает систему снижения выбросов бензапирена. А в 2018-м основатель компании Олег Дерипаска поручил найти варианты снижения выбросов по бензапирену на 60-80 процентов. Как с этим обстоят дела и какие технологии применяются?

- Да, такая задача перед нами поставлена. Уровень, который мы должны обеспечить до 2024 года, согласно договоренности с государством, – около 40 процентов снижения выбросов. Но мы в свою очередь задали еще большую, достаточно амбициозную планку – снизить уровень бензапирена на 60 процентов. И если задача поставлена, мы ее должны решить.

- Уже можно говорить о каких-то результатах?

- Программы по улучшению экологии мы реализуем с 2004 года. Сейчас в РУСАЛе подобралась уникальная команда, применяются подходы ТРИЗ, а это абсолютно новый подход в решении поставленных задач. Собраны лучшие специалисты Москвы и Красноярска. За несколько месяцев работы такой команды уже сгенерировано более десятка оригинальных конструктивных решений. Команды работают параллельно, постоянно координируясь. Техническая дирекция – мозг нашей компании, инженерно-технологический центр, находится именно в Красноярске.

Игорь Вячеславович Фомичев, начальник отдела экологии алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ

Все договоренности с государством мы выполняем. Уже по итогам 2020 года мы планируем получить снижение по бензапирену. Задача действительно беспрецедентная как с точки зрения поставленной планки, так и с точки зрения сроков. Каждая следующая тонна снижения выбросов достается труднее и дороже.

- Когда красноярцы почувствуют изменения от новой экологической политики РУСАЛа?

- Нужно понимать, что это длительный процесс. Но уже в конце 2020 года, мы надеемся, что результаты будут ощутимы и для жителей.

Как только РУСАЛ вступил на красноярскую землю, в 2002 году, была проведена большая инвентаризация, в том числе с экологической точки зрения, привлекались западные специалисты, были реализованы два этапа экологической модернизации. На эти цели понадобилось более 300 миллионов долларов, но за это время выбросы были снижены на 38 процентов. Эффект достаточно серьезный. В 2010 году были разработаны другие мероприятия, которые не были обозначены в мировом пространстве, выбрана технология совершенствования – Экосодерберг, которая позволила нам снизить выбросы на 14 процентов с 2011 года.

АНАЛОГОВ В МИРЕ НЕТ

- Что такое наилучшие доступные технологии и можно ли сказать, что КрАЗ внедрил все, о чем заявлял?

- Наилучшие доступные технологии – эта практика, которая в России была принята на основании западных подходов. В Европе 40 лет назад уже был тренд на повышение экологизации производств. Изучив эту практику, в России поняли, что эти инструменты работают, и создали справочники наилучших доступных технологий, экологический эффект которых достижим. Если мы внедряем элементы этих технологий, мы практически гарантированно достигаем необходимых показателей. Сейчас на КрАЗе применяется две наилучших технологии для улучшения экологической обстановки. Экологический Содерберг – одна из них.

Можно сказать, что КрАЗ – уникальное производство, в мире такие отсутствуют. Ведь наследство, которое осталось нам от Советского Союза, с точки зрения радикальной модернизации – достаточно ограничено, мы не можем просто взять западную практику и внедрить на нашем предприятии.

- К вам же приезжали федеральные эксперты и проверяли производство? Чем закончилась проверка?

- Действительно, в прошлом году Общественный совет МПР РФ организовал серьезную экспертизу с привлечением солидных экспертов. После проведения проверки экологи общероссийского масштаба оказались достаточно позитивно настроены, они получили подтверждение эффекта применяемых технологий. Конечно, были небольшие замечания, но мы были рады результатам такой масштабной экспертизы.

КОНКРЕТНО

- Где сможет посмотреть информацию о влиянии КрАЗа обычный красноярец, который интересуется вопросами экологии? Эти данные есть в свободном доступе, как часто они обновляются?

- Ежедневно на ресурсе министерства экологии края www.krasecology.ru в разделе «предприятия» представляются данные о качестве атмосферы вокруг Красноярского алюминиевого завода. Они приставлены в виде графика, где все понятно. Там можно посмотреть содержание всех маркерных веществ, которые характерны для этого производства. Но на этом мы не остановимся. В конце будущего года мы планируем представлять всю интересующую горожан информацию, в том числе и измерения, в формате онлайн, после того, как как разместим необходимые датчики для онлайн-передачи данных.