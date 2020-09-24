Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 сентября 2020 года: заболели 102 человека, выздоровели 80

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 24 сентября в Красноярске и крае официально зарегистрировано всего 19 362 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 102 случая заболевания. Из них в краевом центре – 31 случай (всего 9070), в Ачинске – 18 новых случаев (всего 1097).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 673,7. Темп прироста за сутки – 0,5 %.

По итогам суток Красноярский край опустился на две позиции, занимая 17-ю строчку в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. В регионе выявлено на одного заболевшего меньше, чем накануне, 23 сентября. Выздоровевших пациентов – 80, это на 3 человека меньше, чем днем ранее. А всего с начала пандемии – 14 976. Летальных исходов за сутки 2, всего 542.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 526 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 223. Снято с медицинского наблюдения 38 335 человека, за последние сутки – 214.

Проведено тестов на коронавирус всего 932 719, из них за последние сутки 8 047.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.