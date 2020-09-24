В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, «Клуб выходного дня» для приемных семей работает в Красноярске уже пятый год и в этом году его темой стали музеи. Четвертая встреча клуба прошла в техническом музее, в котором выставлены очень редкие мотоциклы, произведенные за период с 1934 года по сей день.

Основатели музея, отец и сын Шестаковы, унаследовали любовь к мотоциклам от своего отца и деда, участника войны Дмитрия Петровича Шестакова, который прошел всю войну и в Берлине передвигался на мотоцикле, о котором много рассказывал. Сейчас это легендарное фото висит в музее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

История каждого экспоната этого необычного музея уникальна. Например, на одном из них участник войны, житель Ачинска, приехал прямо из Германии в 1945 году. Он долго на нем ездил, а когда умер, наследники поставили мотоцикл в огород, где сквозь него проросла береза! На реставрацию этого мотоцикла ушло 13 лет, и сейчас это один из самых важных экспонатов музея. А один из самых новых – мотоцикл бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.

Также участники «Клуба выходного дня» узнали, почему в военных фильмах снимают «неправильные» мотоциклы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Настоящие, исторические слишком дороги, и владельцы не рискуют давать их для съемок, - рассказал Александр Шестаков. – Мы даже Никите Михалкову отказали. Поэтому чаще всего снимают современные отечественные «Уралы».

Кстати, «Уралы» - мотоциклы с давней историей, популярны до сих пор, в том числе и за рубежом. Это на сегодняшний день единственные в мире мотоциклы с коляской. И стоят они почти миллион рублей!

В таком музее как этот, потрогать экспонаты хочется даже взрослым! А уходить не хочется никому.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждая семья, пришедшая на экскурсию, получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда», посвященные музеям всего мира и творчеству самых знаменитых художников. А традиционное для «Клуба выходного дня» чаепитие в этом году из-за пандемии заменили сладкими подарками.

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс». Организаторы проекта «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

О «Клубе выходного дня» и о приемных семьях Красноярского края мы рассказываем на сайте kp.ru, на радио, и итоги проекта подведем в еженедельном выпуске «КП» 30 сентября.

28 сентября с 8.00 до 8.30 на радио «КП» директор Центра развития семейных форм воспитания Красноярского края Ольга Абросимова расскажет, как стать приемными родителями и создать счастливую приемную семью.

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