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В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику

Фото: Мария ЛЕНЦ

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