В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» узнали, на каких мотоциклах воевали в Великую Отечественную войну и почему в фильмах мы видим «неправильную» технику
Фото: Мария ЛЕНЦ