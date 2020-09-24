Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 сентября 2020: за сутки скончались 3 человека

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация по коронавирусу на утро 24 сентября: в Красноярском крае зафиксировано всего 19 260 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 103 случая заболевания. То есть количество новых случаев на протяжении многих дней остается практически на одном уровне, плюс-минус один-два случая. Самое большое количество вновь заболевших – в Красноярске, за минувшие сутки их 28. И еще тревожная ситуация в Ачинске, там за сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания, а всего – 1 075.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 670,1. Темп прироста за сутки – 0,5 %.

За минувшие сутки скончались 3 человека, а всего с начала пандемии – уже 540. Выписаны за сутки 83, всего – 14 896. И на лечении находятся 3 824 человека. Под медицинским наблюдением на дому всего 2 517, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198 человек. Снято с медицинского наблюдения 38 121, в том числе за последние сутки – 205.

Проведено тестов на коронавирус всего 924 672, из них за последние сутки 7 067.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.