Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 23 сентября 2020: с 1 октября прекращается автоматическое продление социальных льгот и выплат, введенное в апреле из-за коронавируса

Жизнь постепенно налаживается, но маски остаются обязательными! Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние данные по коронавирусу в Красноярске и крае таковы: официально с начал пандемии зафиксировано 19 157 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В том числе за последние сутки 102 случая. На данный момент регион находится на 13-м месте в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки – 0,5 %.

Большее всего заболевших по-прежнему в краевом центре, есть прирост в Ачинске в Эвенкии и Пировском районе.

По количеству выздоровевших – за сутки всего 85 человек, а общее количество с начала пандемии – 14 813 . По смертности – за сутки зафиксировано 3 случая летального исхода, всего – 537 погибших.

Проведено тестов на коронавирус всего 917 605, за сутки 6160. Под наблюдением 2524 человека (+216 новых за сутки, снято с наблюдения – 244).

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

А тем временем с 1 октября в Красноярском крае прекращается автоматическое продление социальных льгот и выплат, введенное в апреле из-за коронавируса.

Если период выплаты завершается в октябре, то для продления льготы нужно подать заявление и необходимый пакет документов. Сделать это можно через портал Госуслуг, в МФЦ или территориальных отделениях соцзащиты.

Напомним, автоматически были продлены льготы, требующие регулярного подтверждения данных о составе семьи или сведений о доходах:

• Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

• Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка

• Пособия семьям с детьми, в которых родители-инвалиды

• Детские пособия