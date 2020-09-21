Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 сентября 2020 года: количество перевалило на 19 тысяч

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились данные по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 21 сентября. Официально зафиксировано всего 19 055 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 101 случай. Таким образом, регион преодолел порог в 19 тысяч заболевших и продолжает удерживать 13-е место в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 663,0. Темп прироста за сутки – 0,5 %.

Большее всего заболевших по-прежнему в краевом центре – 23 за сутки, также растет количество в Ачинске – 14 случаев за минувшие сутки. Есть прирост в Эвенкии и Пировском районе – по 8 случаев.

По количеству выздоровевших – за сутки всего 11 человек, а общее количество с начала пандемии – 14 728. По смертности – за сутки зафиксировано 2 случая летального исхода, всего – 534 погибших.

Проведено тестов на коронавирус всего 911 445, за сутки 2648. Под наблюдением 2 552 человека всего, 131 новых за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки – 149, всего 37 672 человек.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.