Красноярск утонул в тумане: какая будет погода на неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск утонул в густом тумане – такую картину сегодня утром увидели горожане во всех районах. Вокруг повышенная влажность, температура воздуха 3 – 6 градусов (в зависимости от места). Одним словом, осень вступила в свои права, хотя немного с опозданием. Хотя, если говорить о погоде, она в этом году вообще какая-то эксцентричная – в феврале прошел сильный дождь, в апреле деревья уже развернули полный лист. Остается только предполагать, когда выпадет первый снег. Поживем – увидим.

Солнце с трудом пробивается через туман Фото: Мария ЛЕНЦ

А пока посмотрим, какой прогноз на предстоящую неделю предлагают нам специалисты Гидрометцентра. В понедельник и вторник ожидается комфортная дневная температура – 23 – 23 градуса. Но затем она пойдет на убывание: в среду 23 сентября – 17, четверг 24 сентября – 16, в пятницу 25 и субботу 26 сентября – уже 12, а в воскресенье – всего 11 градусов выше нуля. Ночные температуры будут держаться на отметке 4 – 7 градусов. Высока вероятность осадков во вторник, среду и субботу. И в целом – пасмурно.

Такая же погода ожидает жителей южных районов края, разве что на градус теплее. А вот на севере заметно похолодание: в Норильске и Дудинке днем – не выше 7 градусов, ночью до нуля, пасмурно и небольшие дожди.

Вид из окна 16 этажа в Ветлужанке Фото: Мария ЛЕНЦ

И напомним, что отопительный сезон официально начинается, если среднесуточная температура в течение 5 дней не превышает плюс 8 градусов.

В городе повышенная влажность, но днем потеплеет Фото: Мария ЛЕНЦ

В это - улица Калинина Фото: Ася ЖУКОВА