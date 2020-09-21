Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 сентября 2020: за сутки заболели 102, выздоровели 11

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация по коронавирусу на утро 21 сентября. В оперативном штабе сообщили, что в Красноярском крае официально зарегистрировано всего 18 954 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 102 случая заболевания (днем ранее был 101 случай). Из них в Красноярске – 18 (всего 8 967), в Ачинске – 9 (всего 1039), Курагинском районе – 9 (223), Минусинске – 8 (368) и Дивногорске – 8 (333).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 659,5. Темп прироста за сутки – 0,56 %.

Выздоровевших – 11 человек за сутки, всего – 14 717, погибших – 2 человека, всего – 532. На лечении – 3 705 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 570 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 223. Снято с медицинского наблюдения 37 523 человека, в том числе за сутки – 192.

По итогам суток Красноярский край поднялся на одну ступень в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 и сегодня находится на 13-й строчке.

Проведено тестов на коронавирус всего 908 797, из них за последние сутки – 3 629.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.