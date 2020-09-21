Самая северная в стране Усть-Хантайская ГЭС продолжает реконструкцию гидроагрегатов

Самая северная в стране Усть-Хантайская ГЭС Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Самая северная в России ГЭС расположена на реке Хантайке, она так и называется – Усть-Хантайская. Основная ее задача – обеспечивать электроэнергией Таймыр и, в первую очередь, Норильск с его промышленными объектами, Дудинку и Игарку. 18 сентября на ГЭС произошло скромное по масштабам, но большое по значимости событие: после замены был запущен совершенно новый, шестой по счету, гидроагрегат. Пусковую кнопку нажал генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин.

Пусковую кнопку нажал генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

От Норильска до маленького и самобытного поселка Снежногорска, где живут сотрудники Усть-Хантайской ГЭС, по прямой около 140 километров. Или час полета на вертолете. Директор станции Алексей Потапов встречает гостей и тут же везет сначала на плотину, чтобы показать масштабы водохранилища, а затем – на саму станцию, туда, где происходит превращение силы воды в электроэнергию.

Масштабы и в самом деле впечатляют: высота плотины – 72 метра, а ширина 420 метров. Слева от станции плотина тянется на 1950 метров при максимальной высоте 12; справа – 2 520 метров при высоте 33 метра. Площадь Хантайского водохранилища – 1 560 квадратных километров, а максимальная глубина – до 56 метров.

Хантайское водохранилище хмурится в плохую погоду Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Станция уникальная тем, что была первой в мире, построенной за Полярным кругом и при этом вырублена в скале. Ее начали строить в 1963 году, не останавливались даже в самые сильные морозы и взрывами пробивали прочный камень. В 70-м году был запущен первый агрегат (от этого и начинается отчет возраста станции). А в 1975 году она была полностью сдана в промышленную эксплуатацию. Таким образом, в ноябре этого года Усть-Хантайская ГЭС отмечает свой полувековой юбилей.

Вход на Усть-Хантайскую ГЭС: гидростроители не отказывали себе в стремлении к красоте Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Разумеется, за это время гидроагрегаты морально устарели, физически износились и выработали свой нормативный ресурс. Поэтому в 2012 году руководством компании «Норникель» приняло решение о финансировании проекта по замене всех семи гидроагрегатов. При этом вместо старых поворотно-лопастных машин производительностью 63 МВт устанавливают новые радиально-осевые, производительность которых 73 МВт. При этом повышается надежность и устойчивость энергосистемы в условиях пиковых нагрузок.

На обновление шестого агрегата ушел ровно год, он был запущен, как уже сказано, 18 сентября. А учетом предстоящей замены последнего общая стоимость работ составит более 7 миллиардов рублей.

Машинный зал станции с новыми энергоагрегатами Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В настоящее время идет подготовка: несколько недель назад по Енисею на склад было доставлено 800 тонн оборудования и материалов. В октябре начнется демонтаж седьмого гидроагрегата. А окончание работы запланировано на сентябрь 2021 года.

Таким образом проектная мощность Усть-Хантайской ГЭС по результатам реализации 7 пусковых комплексов составит 511 МВт с максимальной годовой выработкой на уровне – 2,4 млрд. кВт/ч. По оценке экспертов это один из самых масштабных проектов в России.

Последний из старых гидроагрегатов, который скоро начнут демонтировать Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Запуск нового гидроагрегата и реализация проекта по реконструкции Усть-Хантайской ГЭС в целом оценивается как знаковое событие для энергетической отрасли страны. За время эксплуатации новых гидроагрегатов отмечена устойчивая и надежная работа на всех режимах в соответствии с заявленными характеристиками, - подвел итоги гендиректор НТЭК Сергей Липин.

Директор Алексей Потапов, к слову, потомственный энергетик, его родители строили Усть-Хантайскую ГЭС Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Скульптурно-мозаичное панно внутри станции Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ