Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 сентября 2020 года: два человека скончались

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились новые данные по коронавирусу на 14 часов 20 сентября. В оперативном штабе сообщили, что в Красноярском крае официально зарегистрировано всего 18 954 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 102 случая заболевания (днем ранее был 101 случай). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 659,5. Темп прироста за сутки – 0,56 %.

Выздоровевших всего 7 человек за сутки, погибших – 2 человека.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 570 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 223. Снято с медицинского наблюдения 37 523 человека, в том числе за сутки – 192.

По итогам суток Красноярский край поднялся на одну ступень в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 и сегодня находится на 13-й строчке.

Проведено тестов на коронавирус всего 908 797, из них за последние сутки – 3 629.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.